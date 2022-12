Le projet du nouveau théâtre lucernois est «absolument dégoûtant»

«Un mélange réussi d’ancien et de moderne»

Pour certaines personnes, en revanche, ce projet est un bon choix. «J’aime beaucoup ça! Un mélange réussi d’ancien et de moderne», écrit une utilisatrice de Facebook. Un autre utilisateur souligne «l’agencement intérieur, suffisamment grand, sobre, sans agitation et pourtant quelque peu audacieux». Sur Reddit, quelqu’un déclare: «Je dois dire que j’aime ça. C’est le premier nouveau bâtiment que j’ai vu en Suisse qui ne donne pas directement l’impression d’être une version 1970 de l’architecture des années 1800». Plus généralement, de nombreuses personnes ont qualifié les plans de «cool».