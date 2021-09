ZUrich - Le projet d’une carte d’identité pour les sans-papiers en bonne marche

Donner plus de droits aux personnes n’ayant pas de statut légal de résidence? C’est ce que propose la Ville de Zurich. Le Conseil communal zurichois lance son projet de «City-Card» pour les personnes sans-papiers, a annoncé la «NZZ», dans un article publié mercredi. Actuellement, on estime à plus de 10’000 le nombre de sans-papiers dans la ville.

Des possibilités limitées

La «City-Card» ouvre leurs possibilités d’accès aux services officiels, aux soins et au logement, mais aussi au droit et à la justice. Mais elle ne consiste pas en une régularisation à proprement parler.

Un débat politique et juridique

Mais le PLR et l’UDC se sont opposés au projet et ont dénoncé une mesure «illégale». Pour Yasmine Bourgeois, membre du PLR, c'est à la Confédération et au Canton uniquement que revient la responsabilité de dicter et d’appliquer la loi sur les étrangers. Marco Geissbühler, quant à lui, espère que la «City-Card» améliore la vie difficile des sans-papiers.