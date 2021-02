Fribourg : Le projet d’une installation de biogaz agricole doit être réexaminé dit le TF

La conformité à la zone agricole d’une installation de biogaz, visant à traiter notamment les engrais de ferme de sept exploitations agricoles, devra être réexaminée par le Tribunal cantonal fribourgeois s’agissant des frais et dépens cantonaux.

20min/Marvin Ancian

Le sort d’un important projet d’installation traitant les engrais de ferme de sept exploitations agricoles et des co-substrats issus des entreprises régionales n’est pas encore scellé. Ce projet prévoyait de produire du biogaz, qui permettrait de produire 1,7 Gigawatt (GW) d’électricité par an et 1,7 GWh thermique par an à Estavayer-le-Lac. Dans un arrêt rendu public lundi, le Tribunal fédéral annule l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 8 février 2019, de même que les décisions du Préfet du 16 novembre 2017 et l’autorisation spéciale de la Direction fribourgeoise de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC), permettant de construire hors zone à bâtir. Il admet ainsi le recours d’un voisin résidant à 600 mètres de l’installation projetée, mais pas pour les motifs qu’il invoquait.

Le projet prévoyait d’injecter le courant ainsi produit dans le réseau, couvrant les besoins de 380 ménages. La construction imaginée, d’une emprise au sol de 3’900 m2, prévoyait une place de réception ainsi que trois fosses partiellement enterrées. Toute une série de services officiels se sont alors prononcés et la DEAC a accordé l’autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir. Elle a considéré que toutes les conditions de la loi et de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) étaient remplies. Le 16 novembre 2017, le Préfet a une nouvelle fois accordé l’autorisation de construire et écarté les deux oppositions soulevées, dont celle du recourant.

Devant le TF, ce dernier faisait valoir que l’Office fédéral du développement territorial (ARE) conseillait d’admettre le recours, émettant des critiques sur la conformité du projet à la zone agricole ainsi que la nécessité d’opérer une planification spéciale. Si le Tribunal fédéral a en effet admis le recours, sa justification est autre. L’ARE considère qu’une planification était nécessaire, dès lors que la capacité de l’installation était de 22'250 tonnes, soit quatre fois supérieure à la limite de l’étude d’impact sur l’environnement (5’000 tonnes). Par ailleurs, les dimensions du projet sont importantes. Sa puissance de 254 kW se situerait au 40e rang suisse. En traitant plus de 20'000 tonnes de substrat par an, la question de l’odeur et du bruit se pose à l’évidence. A ceci s’ajoute que le projet se situe à 50 mètres d’une zone de protection des eaux. De plus, le hameau de Franex concerné est classé à l’inventaire (site d’importance régionale) et touche aussi un périmètre de constructions à la sortie du tissu historique. On ne peut donc apprécier ce projet à la lumière d’un simple permis de construire. Les autorités fribourgeoises doivent procéder par la voie de la planification, permettant d’apprécier l’ensemble des circonstances et l’avis de la population. Le recours est admis, l’arrêt du TC annulé de même que les décisions préfectorales du 16 novembre 2017. Les frais (4’000 francs) sont mis à charge des auteurs du projet. Personne n’a droit à des dépens devant le TF.