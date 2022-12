Le projet éolien à la Grandsonnaz (VD) passe un cap

Vaud : Le projet éolien à la Grandsonnaz passe un cap

Quatre communes ont donné leur feu vert au parc éolien dans le Jura vaudois. Un accord du Canton et un référendum sont encore attendus.

Victoire d’étape pour le parc éolien de la Grandsonnaz dans le Jura vaudois. Les quatre communes concernées par le projet - Bullet, Mauborget, Fiez et Fontaines-sur-Grandson - ont désormais toutes validé le Plan d’affectation valant permis de construire (PAPc), communiquent les Services industriels de Genève (SIG). Leur filiale Ennova est chargée de développer cet ensemble de quinze éoliennes, qui produiront 90 GWh par an et permettront d’approvisionner 24’000 ménages vaudois en électricité.