Apple Car : Le projet Titan perd son quatrième chef en six ans

Le constructeur automobile Ford a annoncé avoir embauché Doug Field, qui travaillait précédemment chez Apple et Tesla.

La société Apple va-t-elle un jour réussir à finaliser son projet de voiture électrique autonome? C’est la question que l’on peut se poser vu les dernières nouvelles. Le constructeur automobile américain Ford a en effet annoncé mardi avoir engagé Doug Field pour diriger la division chargée des logiciels et matériels embarqués. Jusqu’ici vice-président des projets spéciaux chez Apple depuis 2018, ce cadre était à la tête du fameux projet automobile Titan pour lequel, ces derniers temps, la firme à la pomme semblait chercher un partenaire pour produire le véhicule. Pour rappel, il s’agit du quatrième responsable du projet Titan à quitter son poste en six ans. Doug Field, qui avait commencé sa carrière chez Ford, avait auparavant fait un passage chez Tesla en tant que vice-président de l’ingénierie, après avoir déjà quitté une première fois Apple. De 2008 à 2013, il s’y occupait du design produits.

«Doug est l’un des leaders les plus respectés du monde dans le domaine de l’ingénierie et de la conception de produits. Il a joué un rôle moteur dans la création de produits révolutionnaires dans les domaines de l’automobile, de la technologie et de la mobilité, notamment chez Apple, Tesla et Segway», a commenté Jim Farley, président et patron de Ford, auquel il rendra désormais compte.