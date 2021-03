Concours de talents : Le projet Webstars est lancé, des prix fous sont à gagner

Tu as un talent particulier et tu rêves de te faire connaître sur le web? Envoie-nous ta candidature et tu seras peut-être sélectionné par le jury pour participer à notre grand concours.

Le 8 mars dernier, «20 minutes» célébrait ses quinze ans d’existence. À cette occasion, nous t’avions présenté le concours Webstars.

Dès aujourd’hui, tu peux t’inscrire et tenter de participer à ce programme tremplin en envoyant ton projet par e-mail à 15ans@20minutes.ch. Celui-ci devra contenir les éléments suivants:

Ton idée de contenu audiovisuel présentée par écrit ou en vidéo

Une petite description de toi

Une photo

Ton âge (18 ans révolus)

Une photo de ta carte d’identité

Délai de candidature: 15 avril 2021

Quinze dossiers seront retenus et évalués par un jury professionnel qui sélectionnera ensuite cinq finalistes. Chacun d’entre eux bénéficiera d’un coaching professionnel et personnalisé pour réaliser une vidéo décapante! Tout le matériel nécessaire – caméra, trépied, micro, ring light, etc. – te sera fourni par «20 minutes».

Les participants retenus s’engagent à:

être disponibles pour un tournage durant une journée en avril ou en mai chez eux pour réaliser une vidéo de présentation; être présents deux week-ends en juin pour mener à bien leur projet; assister à la finale et remise des prix.

céder à «20 minutes» et ses partenaires les droits d’utilisation de leur image dans le cadre du concours Webstars, et cela sans limite dans le temps ni dans l’espace.

produire une vidéo dont le contenu sera en français.

Des prix de folie 1er prix: 5000 francs ainsi qu’une collaboration avec «20 minutes» 2e et 3e prix: 2000 francs 4e et 5e prix: 1000 francs