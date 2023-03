Cyclisme : Le prologue de Tirreno-Adriatico pour Ganna

Double champion du monde de l’exercice, Ganna s’était déjà imposé l’an dernier dans le chrono initial de la course à étapes entre les rives de la mer Tyrrhénienne et celles de la mer Adriatique.

Côté suisse, le Valaisan Sébastien Reichenbach a terminé 43e, à 1’13’’ de Ganna, un peu mieux que son coéquipier chez Tudor Pro Cycling, le Saint-Gallois Tom Bohli, 50e, à 1’16’’. Deux autres coureurs de l’équipe suisse dirigée par Fabian Cancellara, le Jurassien Yannis Voisard et le Lucernois Roland Thalmann, ont terminé 93e et 94e, respectivement à 1’37’’ et 1‘38’’ de la première place. Plus loin, on trouve encore le Zurichois Fabien Lienhard (108e à 1’46’’), le Lucernois Michael Schär (114e à 1’49’’), le Valaisan Simon Pellaud (135e à 1’57’’) et le Bernois Jan Stöckli (166e à 2’39’’).