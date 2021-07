Genève : Le prolongement du tram 14 à Bernex-Vailly est achevé

La ligne 14 a été augmentée de quatre arrêts et prolongée de 2,3 km. La nouvelle offre a été inaugurée dimanche.

La ligne de tram 14 dessert depuis dimanche Bernex-Vailly. Il s’agit d’une extension de 2,3 kilomètres et de quatre arrêts depuis le P+R de Bernex, qui était le précédent terminus depuis 2011 et l’arrivée des rails dans la région. Cette nouvelle offre des transports publics genevois (TPG) vise à accompagner le développement de la commune de la Champagne, qui accueillera à terme 5700 nouveaux logements et autant d’emplois. Pour l’heure, un P+R provisoire de 300 places a été créé à proximité de Bernex-Vailly, d’où la place Bel-Air est désormais accessible en 26 minutes, avec un convoi toutes les quatre minutes et demi aux heures de pointe.