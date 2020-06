Genève

Le promoteur accusé d’être un escroc se victimise

Le tribunal juge un homme d’affaires, un avocat et un architecte. Ils auraient trafiqué des factures pour s’enrichir.

Le hic, c’est que le Parquet l’accuse d’avoir, pour justifier cette somme, produit des factures gonflées et antidatées établies par des professionnels du bâtiment. Le voilà prévenu d’escroquerie et de faux dans les titres. À ses côtés sont accusés, notamment, un avocat et un architecte qui auraient participé à la magouille.



Lundi, ils se sont présentés comme des victimes. Le promoteur a fustigé la plaignante, qui l’a renvoyé «sans raison», alors qu’il la connaissait «depuis 25 ans» et lui «faisait confiance». Dès lors, pas de cadeau: il a demandé aux sous-traitants, architecte, ingénieur et entreprise générale, de facturer plein pot le (prétendu) travail déjà effectué, alors que si les villas avaient pu être construites, il aurait bénéficié de prix bien plus bas. «Je leur ai dit: il n’y a pas de rabais à faire, car j’ai été viré.» Il nie en revanche que sa colère l’ait poussé à établir des faux. Son avocat d’alors, accusé de complicité, décrit la voix tremblante son calvaire depuis que le procureur a perquisitionné son étude, qui l’a renvoyé. Il dénonce «trois ans d’injustice. Je ne comprends pas que le Parquet s’obstine à me poursuivre.» L’architecte sera entendu mardi.