Fribourg: Le promoteur Damien Piller à nouveau poursuivi pour escroquerie

Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Migros Neuchâtel Fribourg (MNF) au promoteur immobilier et avocat fribourgeois Damien Piller. Comme le révèle la RTS, l’ancien président du conseil d’administration de MNF est visé par une seconde plainte du géant orange. La première avait été classée le 10 janvier dernier. Mais le répit aura été de courte durée. En effet, six jours plus tard le procureur général Fabien Gasser a ouvert une nouvelle instruction pénale contre Damien Piller pour escroquerie et tentative d’escroquerie.