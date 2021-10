Valais – Le promoteur des Bains de Val-d’Illiez contre-attaque

Richard Cohen répond à quatre questions clés dans l’affaire de Thermes Parc et charge le président de la commune de Val-d’Illiez, Ismaël Perrin.

Richard Cohen est un jusqu’au-boutiste. Le promoteur des Thermes Parc de Val-d’Illiez estime toujours être la personne la plus à même de trouver un exploitant pour le complexe thermal chablaisien, malgré une triple faillite prononcée en mars 2020 par le Tribunal cantonal, puis confirmée par le Tribunal fédéral. La société en charge de l’exploitation des bains, du parking et de l’hôtel, celle exploitant l’eau et celle gérant les appartements avaient alors été toutes déclarées en faillite.