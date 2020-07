Internet

Le propriétaire de «LoL» veut son moteur de recherche

Le géant chinois Tencent a déposé une offre de 2 milliards de dollars pour racheter la solution Sogou dont l’entreprise est cotée aux États-Unis.

Tencent, l’un des géants chinois du numérique, a un temps rivalisé avec Facebook en termes de poids boursier. Le groupe privé est propriétaire notamment de la messagerie WeChat, devenue incontournable en Chine avec plus d’un milliard d’utilisateurs et de jeux comme «Clash of Clans» et «League of Legends».