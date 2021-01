Chine : Le propriétaire de SR Technics se déclare en faillite

Le conglomérat chinois HNA, durement affecté par la pandémie de coronavirus, a lancé une procédure de faillite. Il contrôle encore SR Technics mais il a cédé ses parts dans Gategroup et Swissport.

L’entreprise zurichoise de maintenance d’avions et réacteurs SR Technics fait à nouveau face à un avenir inconnu.

Rouge écarlate: criblé de dettes, le conglomérat chinois HNA, géant du tourisme et de l’aviation plombé par la pandémie, a annoncé vendredi son placement en procédure de faillite, au moment où Pékin serre la vis au secteur privé.

HNA est l’un des plus gros groupes privés chinois. Il a un temps revendiqué 400’000 emplois et est notamment la maison mère de Hainan Airlines, compagnie aérienne très connue en Chine et vitrine du groupe. En France, HNA est surtout connu pour son fondateur, Wang Jian, 57 ans, qui s’était tué en 2018 après une chute, en voulant se faire prendre en photo à Bonnieux (Vaucluse).