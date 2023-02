Football: Le propriétaire du LS est passé à l’action pour racheter Manchester United

L’intérêt de Jim Ratcliffe pour Manchester United n’est plus un secret depuis longtemps. L’homme d’affaires britannique à la fortune estimée autour de 15 milliards de dollars, avait déjà publiquement fait part de ses vues sur les Red Devils, dont il est un supporter reconnu. «Si le club avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement tenté notre chance», avait-il commenté lors d’une conférence en octobre. Cette déclaration d’intention n'avait pas encore été suivie d’effets, jusqu’à cette fin de semaine.

Par le biais d’un communiqué, Jim Ratcliffe et sa société Ineos ont confirmé avoir soumis une offre «pour devenir actionnaire majoritaire». «Nous considérons notre rôle comme celui de gardiens à long terme de Manchester United, au nom des supporters et de la communauté au sens large», précisent-ils.

Dans le même texte, le propriétaire de l’OGC Nice et du Lausanne-Sport affirme vouloir être «ambitieux, hautement compétitif» et «investir dans Manchester United pour en faire à nouveau le club numéro un au monde». Selon plusieurs sources, le montant de l’offre s’élèverait entre 4 et 4,5 milliards de dollars.