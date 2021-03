Canal de Suez : Le propriétaire du navire coincé espère un déblocage samedi

Depuis mardi, un navire de plus de 220’000 tonnes est coincé dans le sud du canal de Suez, qui voit passer 10% du commerce maritime international.

Le président de Shoei Kisen, propriétaire du porte-conteneurs qui obstrue depuis mardi le canal de Suez, a dit avoir bon espoir que le navire soit débloqué dès samedi soir. «Nous sommes en train d’éliminer les sédiments, avec des outils de dragage supplémentaires», a déclaré Yukito Higaki lors d’une conférence de presse vendredi dont fait état la presse japonaise de samedi. Il a dit espérer un déblocage du Ever Given pour «demain (samedi) soir», à la tombée de la nuit au Japon.

Plus de 220’000 tonnes

La société mandatée pour le «sauvetage» de l’Ever Given s’était auparavant montrée plus prudente, évoquant «des jours voire des semaines» pour la reprise du trafic sur le canal qui voit passer 10% du commerce maritime international, selon des experts. Depuis mercredi, l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) tente de dégager ce navire de plus de 220’000 tonnes et d’une longueur équivalente à quatre terrains de football, coincé dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez.