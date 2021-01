Allemagne : Le proprio détruit la maison alors que son locataire est toujours dedans

Un conflit de voisinage a pris des proportions surréalistes, vendredi en Rhénanie-Palatinat.

Certains règlent leurs comptes avec leurs voisins à coups d’insulte, d’autres appellent la police ou écrivent à leur gérance. Un propriétaire domicilié en Rhénanie-Palatinat a opté pour une méthode nettement plus radicale, qui aurait pu très mal se terminer. Des travaux étaient en cours sur sa propriété de Gerolstein quand l’individu s’est emparé lui-même des commandes de l’excavatrice.

Comme le montrent des photos prises par la police de Trèves, un énorme trou a été creusé dans le toit et une partie d’un mur extérieur de la maison. Selon les forces de l’ordre, le locataire se trouvait à l’intérieur au moment des faits, mais n’a pas été blessé. La demeure, elle, n’est plus habitable et présente un danger d’effondrement. Une enquête a été ouverte contre le propriétaire.