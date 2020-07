Cyclisme

Le protocole très strict pour revenir en Europe

Bloqués en Amérique du Sud depuis le début de la crise du coronavirus, les cyclistes professionnels locaux ont obtenu une dérogation pour revenir sur le Vieux Continent. Mais rien n’est simple.

Simon Pellaud, le plus Colombien des Suisses (ou l’inverse), avait pu anticiper la chose et revenir au pays avant les autres cyclistes basés en Amérique du Sud. Bien lui en a pris, puisqu’il a remporté dimanche le championnat de Suisse de la montagne. Mais pour les autres athlètes venus de Colombie, du Costa Rica et on en passe, rien n’a été simple.