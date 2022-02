Bâle - Le PS devient la risée du web pour avoir «genré» les primates

L’organisation «Sentinence» a lancé une initiative cantonale souhaitant accorder des droits fondamentaux aux primates. Le texte prévoit qu’ils puissent bénéficier d’un droit à l'intégrité corporelle et psychique. Ainsi, les expérimentations tout comme l’euthanasie ne seraient plus autorisées. Les habitants de Bâle-Ville s’exprimeront le 13 février sur cette initiative.

Le texte est notamment soutenu par la section bâloise du PS. Sur une affiche tout comme dans un communiqué de presse publié hier, le parti utilise le slogan suivant: «Ja zu Grundrechten für Primat:innen», soit «Oui aux droits fondamentaux pour les primates et primates (au féminin)». Visiblement, cet engagement va un peu trop loin pour certains internautes, parmi lesquels figurent aussi plusieurs politiciens d’autres bords, qui se moquent ouvertement du parti socialiste.

Pas une humanisation des singes, selon le PS

«Le PS vient-il sérieusement de genrer les primates?», s’interroge ainsi sur Twitter Benjamin von Falkenstein, Jeune Libéral-Radical. «Reste plus qu’à se demander quand le PS acceptera le premier primate sur sa liste électorale», se moque Daniel Seiler, élu PLR au Grand conseil.

Lisa Mathys, coprésidente du PS de Bâle-Ville, se défend: «Parmi les primates non humains, il existe bien évidemment des mâles et des femelles. Nous utilisons donc un terme qui n’exclut personne.» Selon elle, le principe du langage épicène est facile: il a pour but d’inclure tous les genres. Du coup, estime Lisa Mathys, cela n’a rien d’exceptionnel de l’appliquer aussi aux animaux. «Je ne pense pas qu’on puisse parler d’une humanisation», tient-elle néanmoins à souligner.