Suisse

Le PS et le PLR en assemblée virtuelle des délégués

Si le PS définira ses mots d'ordre pour les votations fédérales du 27 septembre, le PLR devrait, lui, réélire Petra Gössi à sa tête.

Petra Gössi devrait être réélue à la tête du PLR samedi, à l'issue d'une assemblée des délégués via zoom (archives).

Les délégués du PS adoptent samedi les mots d'ordre pour cinq objets soumis en votations fédérales en septembre prochain. Ils devraient dire oui au congé paternité et non aux quatre autres sujets: l'initiative de limitation, l'achat de nouveaux avions de combat, l'augmentation de la déduction fiscale pour la garde des enfants et la loi sur la chasse.