ELECTIONS FEDERALES 2023: Le PS et les Vert·e·s plus unis que l’UDC et le PLR

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2023 : Le PS et les Vert·e·s plus unis que l’UDC et le PLR

Les conseillers nationaux des deux partis de gauche ont voté à l’identique à 94% sous la Coupole en 2022, montre une analyse statistique de la «SonntagsZeitung». Les partis bourgeois sont moins soudés.

Sous la Coupole, les partis de gauche paraissent plus unis. AFP

Pratiquement plus rien ne distingue les socialistes des Vert·e·s, devenus presque de «vrais jumeaux». C’est la conclusion d’une analyse statistique portant sur près de 1000 décisions prises l’an dernier au Conseil national, réalisée par la «SonntagsZeitung». «L’unité entre les deux partis de gauche au niveau fédéral est désormais presque totale», conclut le journal, relevant qu’en 2022 les deux partis étaient à 94% du même avis lors des votes sous la Coupole.

Le mythe de l’union UDC-PLR

Côté partis bourgeois, l’UDC et le PLR sont bien moins unis avec 58% de votes identiques au National l’année dernière. Pour le journal zurichois, c’est le signe que l’union tant discutée entre l’UDC et le PLR est un mythe.

L’harmonie de la gauche est plus évidente encore en mesurant combien de membres du groupe parlementaire défendent à chaque fois la même opinion. L’analyse a obtenu une valeur d’unité de 93% en considérant fictivement les Vert·e·s et le PS comme un seul parti. L’ensemble de la gauche est donc plus uni que les autres partis, note l’hebdomadaire. À l’UDC, c’est le 92% des membres du groupe qui a voté en moyenne de la même manière. Au PLR et au Centre, la cohésion est encore plus faible.

Nouvelle répartition des sièges au Conseil fédéral

Le journal dominical conclut que le fait que les Vert·e·s et le PS se présentent au Conseil national comme des jumeaux presque identiques sur le plan du contenu devrait relancer le débat sur la répartition des sièges au Conseil fédéral. En effet, si l’on considère la gauche comme un seul parti, elle est à peine plus grande que l’UDC. Elle ne pourrait alors plus prétendre qu’à deux sièges, comme l’UDC. Si les Vert·e·s revendiquaient leur propre siège, celui-ci devrait donc être pris au PS et non au Centre ou au PLR.

Les Vert·e·s plus modérés

L’évaluation du comportement de vote montre encore que les Vert·e·s se sont adoucis et se laissent mieux intégrer dans les processus politiques qu’en 2018. Avec ce changement de style, les Vert·e·s devraient également vouloir démontrer leur aptitude à siéger au Conseil fédéral, selon le journal zurichois.