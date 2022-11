Le PS lance x et y dans la course au Conseil fédéral

Succession Sommaruga : Le PS lance Herzog et Baume-Schneider dans la course au Conseil fédéral

Réuni en séance extraordinaire, le groupe PS s’est décidé ce samedi pour son ticket 100% féminin pour la succession de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga . Il a en effet présenté une candidate alémanique et une romande pour l’élection du 7 décembre prochain: les deux actuelles conseillères aux Etats Eva Herzog (BS) et Elisabeth Baume-Schneider (JU).

Le président du Groupe socialiste aux Chambres fédérales, Roger Nordmann, a ouvert la conférence de presse en expliquant qu’il s’était agi d’une course au coude à coude. Il aura fallu trois tours de scrutin pour que la Bâloise et la Jurassienne s’imposent face à la troisième candidate, Evi Allemann (BE). «Par rapport aux autres partis, nous avons l’un des meilleurs tickets de ces dernières années», n’a pas hésité à déclarer Cédric Wermuth, le coprésident du Parti socialiste également présent lors de cette conférence de presse.

La suite du programme qui attend les deux candidates retenues est la suivante: elles seront entendues par les autres groupes parlementaires les 29 novembre (UDC et Verts) et 6 décembre (Centre, PVL et PLR). La remplaçante de Simonetta Sommaruga sera ensuite désignée le 7 décembre prochain, tout comme le successeur d’Ueli Maurer qui sera soit Albert Rösti (BE) soit Hans-Ueli Vogt (ZH).