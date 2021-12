Parlement – Le PS lance le référendum contre l’abolition de l’impôt anticipé

«Le mécanisme de l’impôt anticipé a été mis en place pour empêcher l’évasion fiscale. Une fois de plus, c’est la population qui devra compenser ces pertes fiscales inutiles», explique le coprésident du PS Suisse et conseiller national (AG) Cédric Wermuth qui crie dans un communiqué à l’injustice. «La droite est hors de contrôle. Malgré la pandémie, elle poursuit son plan visant à réduire toujours plus les impôts des multinationales et des plus fortunés», estime-t-il. «Ce sont les mêmes qui s’inquiètent ensuite de l’augmentation de la dette en raison du coronavirus!»