Le PS maintient son ticket féminin, Jositsch se retire

De gauche à droite: la Bernoise Evi Allemann, la Bâloise Eva Herzog et la Jurassienne Élisabeth Baume-Schneider

Dans le cadre de la succession de leur conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, les membres du groupe socialiste des Chambres fédérales, présidé par Roger Nordmann (PS/VD), se sont réunis ce vendredi, à Berne, pour affiner leur stratégie en vue de l’élection du 7 décembre prochain. Sans grande surprise, ils ont suivi la proposition de la présidence du groupe et celle du PS Suisse de présenter un ticket de deux femmes à l’Assemblée fédérale.

Restent donc dans la course la conseillère aux États du canton de Bâle, Eva Herzog, la conseillère aux États du Jura, Élisabeth Baume-Schneider, et la conseillère d’État bernoise, Evi Allemann.

En précisant cette volonté, ils ont écarté de facto la candidature du conseiller aux États Daniel Jositsch (PS/ZH), qui avait fait part de son désir d’être candidat et qui avait dénoncé une «discrimination» à l’égard des hommes, dans le choix des édiles du parti. Le Zurichois a communiqué à la sortie de la séance qu’il acceptait la décision de la fraction et se retirait de la course. Il soutiendra les candidatures féminines qui restent en lice. Il a remercié également ses collègues pour la «discussion respectueuse» qu’a permis sa démarche.