Pâquis (GE): Le PS payera certains frais imputés aux arracheurs de bitume

Pâquis (GE) : Le PS paiera certains frais imputés aux arracheurs de bitume

La section Ville de Genève du Parti socialiste devrait retirer de ses caisses plusieurs milliers de francs pour les verser aux deux associations à l’origine de l’arrachage au marteau-piqueur d’une bande de bitume, le 22 juin dernier aux Pâquis. Celles-ci devront rembourser les dommages et payer une amende, après leur action qui visait à dénoncer le manque de verdure dans le quartier et à promouvoir la lutte contre le réchauffement du climat. Elle a provoqué un tollé et une crise politique, qui a impliqué la conseillère administrative écologiste Frédérique Perler.