Campagne pour la loi Covid : Le PS se jette à l’eau pour porter la voix de la «majorité silencieuse»

Le Parti socialiste soutient la loi Covid soumise au vote le 28 novembre et va placarder des affiches aux teintes peu courantes lors de campagnes de votation.

Les opposants à la loi Covid sont omniprésents: dans la rue, comme ce samedi après-midi à Lausanne ou encore à Rapperswil (ZH), et surtout sur internet. L’UDC dénonce aussi à répétition l’extension du certificat Covid. En face, difficile d’identifier les défenseurs de la loi. Des médias alémaniques titraient dernièrement que «personne ne veut s’engager pour la loi Covid».

Des milliers de prénoms pour former une seule affiche

Le Parti socialiste a décidé de s’en charger. Il vient de lancer une campagne d’affichage et de visibilité sur les réseaux sociaux. «Oui à la loi Covid – Une question de bon sens», lit-on sur l’affiche, en noir et blanc, créée par le PS. Les lettres sont formées à partir des milliers de prénoms de tous les individus qui ont signé un appel sur internet. Comme le dit le conseiller national vaudois Roger Nordmann sur Twitter, on retrouve là «la majorité silencieuse» qui soutient la loi (selon le premier sondage, 63% de la population dirait oui).