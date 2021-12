Restrictions sanitaires : Le PS vaudois demande des aides pour les secteurs touchés

La proposition du Groupe socialiste, qui fait suite aux nouvelles mesures annoncées vendredi par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie, a été votée par le Grand Conseil.

Les bars et clubs sont particulièrement visés par la règle des 2G+.

Par le biais d’une résolution déposée mardi matin par le Groupe socialiste et votée à une très large majorité par la députation, le Grand Conseil demande que le Conseil d’État fasse tout ce qui est en son pouvoir pour activer des aides rapides auprès des secteurs touchés par les décisions du Conseil fédéral pour lutter contre la recrudescence des cas de Covid-19. Annoncées vendredi dernier, ces mesures supplémentaires risquent à nouveau d’impacter nombre de secteurs déjà fortement touchés lors des précédentes vagues de la pandémie et fermetures forcées, rappelle le Parti socialiste vaudois dans un communiqué.

«En cette fin d’année, de nombreux domaines, notamment ceux de l’hôtellerie-restauration, les bars, clubs, les secteurs de la culture, de l’événementiel, des espaces de loisirs, des infrastructures sportives et des fitness font face à de nombreux désistements. De nouvelles pertes interviendront du fait de la privation d’accès des personnes non-vaccinées, non-guéries ou encore vaccinées plus de 4 mois auparavant» soulève Jean Tschopp, président du groupe PS.

Les bars et clubs directement visés par les règles de la 2G+ (vacciné ou guéri + un test, sauf si la vaccination ou guérison date de moins de 4 mois) sont particulièrement concernés et redoutent des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu’à 50% à 70%. Sans de nouvelles aides rapides, des pertes d’emplois, des fermetures et des faillites interviendront, insiste le PS vaudois, qui demande au Conseil d’État d’agir rapidement à la suite de l’acceptation de cette résolution co-signée par quatre députés de l’hémicycle, dont Gilles Meystre, président de Gastro Vaud.