Le PS veut aider les locataires des immeubles mal isolés

Genève : Le PS veut aider les locataires des «passoires énergétiques»

Alors que les prix de l’électricité, de gaz et du mazout explosent, le Parti socialiste estime que les locataires vivant dans des «passoires énergétiques» (autrement dit des bâtiments très vétustes et mal isolés) sont particulièrement défavorisés: leurs charges augmentent plus que d’autres, alors qu’ils n’ont aucune maîtrise sur elles – au contraire des propriétaires qui auraient pu agir en amont. La formation a donc déposé deux projets de loi visant à corriger cette situation.