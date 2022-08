Lucerne : Le PS veut du matériel de vote en anglais pour les étrangers

Les brochures explicatives des autorités lors des votations sont souvent compliquées à lire, même pour les Suisses qui parlent les langues nationales. Et c’est encore plus difficile pour les naturalisés qui maîtrisent mal l’allemand, le français ou l’italien. Du coup, le Parti socialiste de la ville de Lucerne vient de déposer un postulat controversé: il demande que les autorités publient dorénavant en ligne le matériel de vote pour les objets communaux en anglais, mais aussi dans une ou deux autres langues étrangères. Il s’agit, selon le PS, d’un moyen simple et bon marché de «renforcer la démocratie».

Contrôler à la naturalisation

On s’en doute, cette demande ne suscite pas l’unanimité. En particulier à droite. La critique la plus virulente vient de l’UDC, rapporte le Tages-Anzeiger vendredi. «C’est une approche complètement erronée», estime le chef de groupe Thomas Gfeller. Selon lui, c’est au moment des naturalisations qu’il faut contrôler si le candidat au passeport suisse comprend l’une des trois langues nationales. «Et à Lucerne, il s’agit de l’allemand», assène-t-il. Punktschluss.

Au PLR on se montre également sceptique mais on ne ferme pas la porte. Selon le parti, il faut d’abord évaluer les conséquences financières de l’idée du PS. «Mais les étrangers qui s’intéressent vraiment aux votations savent comment s’informer auprès de leur entourage», tempère Mike Hauser, chef de groupe adjoint. Un avis partagé par le Centre.

Intérêt dans d’autres villes

Si la proposition du PS ne convainc guère à Lucerne, elle intéresse en revanche le PS de Zurich et de Bâle. Les partis des deux villes affirment réfléchir à déposer des postulats dans le même sens. Quant au PS de la ville de Berne, la participation des étrangers à la vie politique doit passer d’abord par de l’aide aux immigrés dans le remplissage des bulletins de vote. «Une telle aide ainsi que l’introduction du droit de vote et d’éligibilité pour les étrangers me semblent plus judicieuses que des traductions supplémentaires», estime ainsi la cheffe de groupe Katharina Altas.