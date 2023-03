Genève : Le PS veut faire cracher l’Etat pour les soins dentaires

Une initiative exige une participation cantonale aux frais de dentiste. Le texte demande aussi un renforcement de la prévention et du dépistage.

«C’est un enjeu majeur de santé publique», dixit le parti socialiste: les soins dentaires sont au cœur de l’initiative cantonale déposée vendredi, par le parti à la rose. Muni de plus de 7000 signatures, plus que les 5400 requises, le texte devrait donc être soumis au peuple, mais a priori pas avant une année.

Aide de 300 francs par an

Le PS réclame un chèque annuel de 300 francs pour les bénéficiaire de subsides de l’assurance-maladie, au bout du lac; soit quelque 130’000 personnes. «La prévention et les soins dentaires ne sont pas compris dans l'assurance de base», remarque Thomas Wenger, président du parti. Résultat: les ménages doivent régler près de 90% de leurs frais de dentiste. Une facture salée pour la classe moyenne inférieure et les plus démunis. Certains renoncent d’ailleurs carrément aux soins faute de pouvoir les payer, relèvent les initiants.