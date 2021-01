Coronavirus : Le PS veut indemniser les entreprises obligées de fermer

Pour le conseiller national vaudois Roger Nordmann, la solution passe par le versement d’un montant correspondant à 10% des RHT qu’elles touchent

Le parti socialiste suisse veut aller plus loin que le Conseil fédéral pour aider financièrement les secteurs contraints de fermer en raison du coronavirus. Il propose de verser une indemnisation à chaque entreprise touchée via un forfait calculé sur la base des RHT qui lui ont été versées.

Dans une interview accordée à 24 Heures et à la Tribune de Genève, le conseiller national vaudois Roger Nordmann indique que toutes les firmes stoppées par les autorités durant au moins 2 mois reçoivent un forfait de 10% sur le total des RHT touchées. Ce montant sera payé par la caisse fédérale et versé par les Cantons. « Il permettrait de couvrir les coûts fixes du personnel, comme les cotisations LPP, LAA ou les allocations familiales. On sauverait ainsi les structures économiques et les emplois. Et on éviterait que les entreprises mangent leurs réserves», explique-t-il.