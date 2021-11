Pandémie – Le PS réclame le retour des mesures strictes et des tests gratuits

Face à la hausse du nombre de cas de coronavirus et l’arrivée du nouveau variant Omicron, le parti socialiste veut que Berne prenne des mesures strictes le plus vite possible. Il réclame le retour au télétravail obligatoire, la réintroduction des tests gratuits, le retour du masque à l’intérieur des bâtiments et même lors d’événements qui requièrent le pass sanitaire. Il veut aussi que le certificat soit obligatoire pour visiter des proches à l’hôpital ou en EMS. Il réclame encore le dépistage systématique dans les écoles et les entreprises. Enfin, il veut aussi à nouveau limiter les grandes manifestations et rendre le test obligatoire pour tous les participants.