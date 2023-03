Logement: Les socialistes exigent le gel des augmentations de loyer

C’est une proposition choc que vient de lancer le groupe socialiste aux Chambres. En effet, il a déposé deux motions pour freiner la hausse des loyers qui pèse toujours plus sur les ménages. L’une demande un moratoire sur les hausses de loyer abusives, même si le taux hypothécaire de référence grimpe par exemple. Ce moratoire s’appliquerait temporairement, jusqu’à ce qu’un contrôle des loyers, de la part des communes et des cantons soit introduit, en particulier dans les villes et les zones touristiques; ce que réclame le second texte.