Succession Sommaruga: Le PS veut présenter un ticket composé de deux femmes

Le PS Suisse va mettre en place une commission de recherche. La présidence du groupe parlementaire et la présidence du parti devraient soumettre au Groupe parlementaire un ticket composé de deux femmes. Et de préciser que «les candidatures peuvent provenir de toutes les régions du pays», précise-t-il.

«Jalons déterminants»

Le parti évoque aussi le départ de Simonetta Sommaruga. «Nous avons le plus grand respect et la plus grande compréhension pour sa décision», déclare Mattea Meyer, coprésidente du PS Suisse. «Elle témoigne du dévouement et de la diligence avec lesquels elle a exercé sa fonction. Nous la remercions de tout cœur pour son immense engagement».