Imposition des entreprises: Le PS veut une réforme de l’OCDE plus équitable entre cantons

La Suisse doit mettre en œuvre la réforme fiscale des 137 États de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20. Elle prévoit une imposition minimale des bénéfices de 15% pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros par an. La Confédération en attend des recettes supplémentaires de 1 à 2,5 milliards de francs par an. Selon la clé de répartition présentée par le Conseil fédéral, un quart des recettes irait à la Confédération et trois quarts aux cantons.