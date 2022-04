France : Le PS vote pour un rassemblement avec LFI aux législatives

Les 300 membres du conseil national du Parti socialiste français ont également adopté à l’unanimité une résolution invitant les électeurs à battre dimanche l’extrême droite votant Emmanuel Macron.

Faible majorité

Concernant les législatives, après 4 heures de débat, 160 personnes se sont prononcées pour le dialogue avec LFI, 75 contre, 10 se sont abstenues, et 58 n’ont pas pris part au vote.

Les membres du conseil national ont adopté à une faible majorité cette résolution qui donne mandat au Premier secrétaire Olivier Faure «pour engager les discussions permettant de construire le rassemblement et d’aboutir à un socle de combats communs et à des candidatures communes de la gauche et de l’écologie», selon le texte de la résolution.