Football : Le PSG aurait créé une «armée numérique» pour nuire à ses ennemis

Le PSG a chargé une agence de communication entre 2018 et 2020 de créer de faux comptes Twitter pour mener des campagnes hostiles contre des cibles du club de la capitale, révèle mercredi Mediapart.

Selon le journal en ligne qui publie un rapport de la société Digital Big Brother (DBB), immatriculée à Barcelone et contrôlée par l’homme d’affaires franco-tunisien Lotfi Bel Had, cette agence a déployé «une armée de trolls» au service du club détenu par le Qatar pour discréditer des personnalités, des journalistes et même des joueurs de l’équipe.