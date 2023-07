Football: Le PSG autorise Al-Hilal à discuter avec Mbappé pour 300 millions d’euros

Kylian Mbappé acceptera-t-il de jouer avec le club saoudien de Al-Hilal? AFP

Le Paris Saint-Germain a autorisé le club saoudien Al-Hilal à discuter avec Kylian Mbappé pour proposer un transfert moyennant une indemnité de 300 millions d’euros (288 millions de francs) pour l’équipe française, a-t-on appris lundi de source proche des négociations.

«Le PSG a donné l’autorisation à Al-Hilal pour négocier avec Kylian Mbappé sur la base d’un transfert à 300 millions d’euros», a indiqué à l’AFP une source proche des négociations.

Le PSG a reçu une lettre du club de Riyad avec une offre ferme et une demande de permission de proposer un contrat à Mbappé. Un tel transfert ne pourrait toutefois se faire qu’avec l’accord du joueur qui n’a jamais exprimé d’intérêt pour le championnat d’Arabie saoudite, à l’inverse de ce qu’il a pu faire dans le passé avec le Real Madrid.

De l’intérêt en Europe aussi

Selon la même source, de nombreux clubs européens se montrent intéressés depuis vendredi soir et l’annonce que le joueur ne partait pas en stage en Asie avec le PSG, ouvrant la voie à une vente de la vedette parisienne, en fin de contrat et donc libre dans un an.

En conflit avec son club au sujet de sa dernière année de contrat, Mbappé a été écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud qui a débuté dimanche et est resté s’entraîner avec les jeunes et d’autres joueurs en instance de départ au centre d’entraînement du PSG à Poissy.

«Plusieurs clubs font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert, a précisé cette source. Cela ouvre le marché à plus de clubs.»

L’offre d’Al-Hilal est uniquement financière.