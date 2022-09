Football : Le PSG bat Brest et repasse en tête de Ligue 1

Face à une équipe qui pointait en 17e position avant le coup d’envoi et n’avait gagné qu’un match depuis le début de saison, la tâche n’avait pourtant rien d’insurmontable et les Parisiens, même en jouant à l’économie, auraient dû l’emporter plus largement et sans trop de soucis.