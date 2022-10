Football : Le PSG bat l’OM, Embolo buteur avec Monaco

Neymar (au centre), félicité par Mbappé (à g.) et Messi, a marqué le seul but du match.

Une parenthèse enchantée: à l’issue d’une semaine mouvementée marquée par les affaires secouant le club et les états d’âme de Kylian Mbappé, le PSG s’est offert une bouffée d’oxygène sur le terrain en dominant son grand rival marseillais (1-0) lors du Classique de la Ligue 1, dimanche au Parc des Princes.

Paris, toujours invaincu toutes compétitions confondues, reste ainsi seul en tête du classement et relègue l’OM à six longueurs. Mais le plus important pour les joueurs de la capitale était surtout d’éloigner les mauvaises ondes après une avalanche de révélations embarrassantes durant les derniers jours.