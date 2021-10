Football : «Le PSG, ce n’est pas une équipe»

Dans un entretien diffusé dans «Téléfoot» ce dimanche, Zlatan Ibrahimovic a donné son avis sur son ancien club et sur Kylian Mbappé.

«Il n’y a qu’un seul Zlatan»

Après avoir réaffirmé à quel point il était unique, le buteur de 40 ans s’est exprimé sur la future génération: «J’adore Mbappé mais il peut faire beaucoup plus. Il faut qu’il sorte de sa zone de confort et deviendra encore plus fort. Mais pour cela, il doit se faire mal», a jugé celui qui a également rappelé: «Il n’y a qu’un seul Zlatan. Je n’ai plus rien à prouver».