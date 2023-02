Ligue 1 : Le PSG coule à Monaco et s’enfonce dans le doute

Totalement dépassé, le PSG a été surclassé à Monaco (3-1), samedi lors de la 23e journée de Ligue 1, et plonge dans le doute à trois jours du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Cette nette défaite, qui intervient juste après une élimination sans gloire à Marseille en Coupe de France (2-1), ne fait que confirmer la situation catastrophique du club de la capitale. Depuis la reprise des compétitions nationales après le Mondial 2022, cette équipe est méconnaissable et son jeu se délite un peu plus à chacune de ses sorties.

En voyant le spectacle désolant offert par le PSG en Principauté, le Bayern a de quoi être rassuré même si Messi et Verratti devraient retrouver leurs places dans trois jours. Après cette déculottée subie sur le Rocher, c'est bel et bien avec un moral en berne et un entraîneur extrêmement fragilisé que les champions de France, battus pour la quatrième fois en un mois et demi, vont accueillir l'ogre bavarois.