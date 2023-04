Football: Le PSG domine Lens et pose une main sur le titre de champion

Chahuté avant la rencontre mais rapidement en supériorité numérique, Paris a marqué son territoire (3-1) avec réalisme contre son dauphin, Lens, et accentué son avance en tête de la Ligue 1, notamment grâce à un Kylian Mbappé retrouvé. Alors que Marseille – actuel 3e avec 61 points - reçoit Troyes dimanche, le PSG comptera quoi qu'il arrive un écart supérieur sur son prochain dauphin au terme du week-end: avec 72 points, il aura soit 9 longueurs de plus que l'ambitieux Racing, venu avec l'idée de chatouiller son hégémonie, soit 8 de mieux que l'OM. Mais Paris peut remercier Abdul Samed, rapidement exclu (19e) car jusque-là il semblait encore emprunté, au terme d'une nouvelle semaine extra-sportivement agitée.

Rassuré par ce scenario, le PSG n'a cependant pas eu le temps de douter et a pu s'appuyer de nouveau sur un Mbappé à l'efficacité retrouvée. Le jeune buteur, auteur de son 20e but de la saison en championnat d'une belle frappe en pivot sur l'ouverture du score (31e), devient même l'attaquant parisien le plus prolifique en championnat avec 139 réalisations. Une de plus que Cavani. Mais Mbappé ne s'est pas arrêté là et après une frappe lointaine de Vitinha qui a fait mouche (37e), il a parfaitement lancé Messi (40e) d'une talonnade qui sanctionnait la période de doutes lensoise.