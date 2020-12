Football : Le PSG et Basaksehir unis contre le racisme

Les joueurs et arbitres de la rencontre entre le PSG et le Basaksehir Istanbul ont arboré un t-shirt contre le racisme avant leur rencontre de Ligue des champions ce mercredi.

Les joueurs ont arboré un t-shirt «No to racism» (Non au racisme), slogan de l’UEFA, et frappé des logos des deux clubs au sortir des vestiaires et pendant leur échauffement.