Football – Le PSG et Jordan sortent un maillot «hommage»

Les maillots et trainings du PSG sont désormais monnaie courante dans la rue. Le Paris Saint-Germain a mis tout autant de moyens à acheter les meilleurs joueurs de football qu’à créer une véritable machine marketing. Sa collaboration avec la marque Jordan a débuté en 2018. Quatre années plus tard, c’est le quatrième maillot qui est fraîchement présenté aux fans.

Ce maillot de printemps, qui sera porté par les joueurs, adopte les couleurs du club: bleu, rouge et blanc. Il se place surtout comme une altération du mythique maillot des Chicago Bulls de Michael Jordan. La présentation sur ces bancs au milieu d’un parquet de basket appuie encore un peu plus le clin d’œil. Le PSG aime la street culture et veut séduire la rue.