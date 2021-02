Après toutes ces fausses notes contre les Monégasques (2-0) six jours plus tôt, les Parisiens, Mbappé en tête, ont repris leur partition, avec un cinquième 4-0 en douze confrontations contre une de leurs victimes favorites.

Dijon très faible

L’Italien Moise Kean (6e) a lancé le prélude de la nouvelle chute de Dijon, et le Portugais Danilo Pereira l’a contresignée de son premier but en L1 (82e).

Avec cette huitième défaite d’affilée toutes compétitions confondues, le DFCO file vers la relégation. Les Bourguignons comptent huit longueurs de retard sur Nantes (18e) et Lorient (19e). Ils n’ont plus gagné depuis le 23 décembre à Nîmes (3-1).

Metz surprenant 5e

Après un bon début, et un but de Samuel Kalu (14e), les Marines se sont totalement désaccordés et ont concédé une cinquième défaite en six matches, plus un nul, et une élimination en Coupe de France contre un club de L2, Toulouse (2-0).