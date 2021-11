Football : Le PSG et Messi victorieux, premier but pour la Pulga en L1

Le Paris Saint-Germain a remporté une précieuse victoire contre Nantes (3-1) avec le premier but en Ligue 1 de Lionel Messi, marqué à dix contre onze après l’exclusion de Keylor Navas.

NurPhoto via AFP

Leo Messi célèbre son premier but en Ligue 1

Voilà enfin le premier but en Championnat de "Leo" (87e), une frappe précise au bout d’une action en solo.

L’Argentin avait déjà provoqué le but du 2-1, marqué contre son camp par Dennis Appiah, voulant dévier une passe de l’Argentin vers Kylian Mbappé (81e). Ces deux actions ont grandement soulagé le PSG, secoué par les "Canaris" qui avaient égalisé en deux temps par Randal Kolo Muani (76e) après le rouge à l’encontre du gardien costaricien (65e).

Paris s’en sort grâce à ses joueurs de grand talent, a honoré les 30 ans du virage Auteuil, fêtés à grands renforts de fumigènes, et surtout bien préparé son déplacement important à Manchester City, mercredi en Ligue des champions.

La MNM a fonctionné

Il a aussi effacé le navrant souvenir de la défaite au Parc des Princes contre Nantes en mars dernier (2-1), sans doute le pire match de l’ère Mauricio Pochettino. Pour parfaire l’exercice pré-Citizens, le PSG a joué deux mi-temps totalement inversées: l’une pour la complicité de son trio d’attaque, l’autre pour travailler la défense, après l’exclusion de son gardien, et les contres.

Mbappé aussi a essayé de faire marquer son premier but à Leo, au bout d’un de ses déboulés à 100 à l’heure, mais la porte jaune s’est refermée (24e). Le gardien nantais Alban Lafont a beaucoup fait pour empêcher le trio de marquer un deuxième but, avec un arrêt du pied sur une frappe du Brésilien (29e) et encore un autre face à Messi, après un une-deux avec Marco Verratti (38e).