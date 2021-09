Football en France : Le PSG fait le plein avant d’affronter City

Les Parisiens, qui affrontent les Citizens mardi en Ligue des champions, n’ont pas tremblé pour venir à bout de Montpellier (2-0). Nice et Lille ont également gagné.

Le Paris SG contre Montpellier (2-0) et Lille à Strasbourg (2-1) ont bien préparé la Ligue des champions, samedi lors d’une 8e journée difficile pour Lyon (1-1 contre Lorient) et fatale à Saint-Etienne (3-0 contre Nice), dernier de Ligue 1.

Sans Lionel Messi ni Marco Verratti, tous deux ménagés à cause d’une gêne à un genou, le club de la capitale française s’est rapidement mis sur orbite avec une frappe puissante d’Idrissa Gueye (14e), avant de creuser l’écart en fin de match par Julian Draxler (89e).

Les Citizens de Pep Guardiola seront un adversaire bien plus féroce mais, en attendant, le PSG règne sur la France avec dix points d’avance sur Marseille, hôte de Lens dimanche (18h45 GMT) et qui compte un match à rejouer le 27 octobre contre Nice.

Nice sur le podium

Les Aiglons, avec le Vaudois Jordan Lotomba dès la 79e, sont eux montés sur le podium samedi en enfonçant une équipe de Saint-Etienne en pleine crise, secouée par une cinquième défaite de rang qui la précipite à la 20e place du championnat. L’après-match a été marqué par des échanges animés, mais sans incident, entre les Stéphanois et des ultras.

«On est les premiers déçus de ne pas pouvoir faire plaisir à nos supporters qui sont toujours là. On leur a demandé de rester soudés avec nous, le plus fort possible, pour essayer de remonter la pente ensemble», a réagi sur Amazon Prime le capitaine Mahdi Camara.