Football : Le PSG gagne 2-0 à Reims grâce à Mbappé, pour la première de Messi

La star argentine a enfin fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Mbappé lui a volé la vedette en inscrivant un doublé.

Lionel Messi en Ligue 1? Le rêve est devenu réalité pour les supporters du Paris SG dimanche avec l'entrée en jeu du génial Argentin lors du succès à Reims (2-0), en clôture d'une 4e journée où Lille, Monaco et Strasbourg ont enfin gagné. Le petit dribbleur aux pieds d'or, dont l'arrivée en France a été officialisée le 10 août, a foulé la pelouse d'Auguste-Delaune à la 66e minute sous les applaudissements nourris du public, quelques instants après le second but de Kylian Mbappé.