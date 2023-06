Football: Le PSG ne célébrera pas son titre, par considération pour Sergio Rico

Pas la tête au football

«C’est une semaine très difficile. On est tous touché parce qu’on est passé du titre de champion de France samedi à un réveil plus que douloureux dimanche matin. On est tous touchés, on essaye tant bien que mal à se changer les idées à travers les séances d’entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match», a révélé Christophe Galtier en conférence de presse, jeudi.