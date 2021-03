Quel scénario! Quatre jours après avoir éliminé le FC Barcelone, le PSG a chuté à domicile face au 19e, et logiquement, en plus. Randal Kolo Muani (59e) et Moses Simon (71e) ont rappelé aux Parisiens, qui avaient ouvert le score par Julian Draxler (42e), la dure réalité d’une saison qui ne leur laisse aucun répit.